2022/07/31 | 18:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الكربلائي: ندعو إلى المحافظة على الأموال العامة و الابتعاد عن التفرقة و النزاعات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GQusuoYEVJc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ الكربلائي: ندعو إلى المحافظة على الأموال العامة و الابتعاد عن التفرقة و النزاعات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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