2022/07/31 | 18:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C33gHM6dEPY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وكالة الاستخبارات والتحقيقات تعلن القبض على قيادات بارزة في عصابات داعش الارهابية في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وكالة الاستخبارات والتحقيقات تعلن القبض على قيادات بارزة في عصابات داعش الارهابية في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).