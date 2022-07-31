راضي شنيشل يكشف موعد عودته إلى بغداد

2022/07/31 | 18:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، موعد عودته إلى بغداد للمباشرة بمهامه.وقال شنيشل في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الاسبوع المقبل سأعود إلى العاصمة بغداد من اجل الجلوس مع اتحاد الكرة ووضع الاستراتيجية اللازمة لقيادة المنتخب الأولمبي”.وتابع أن “المنتخب الاولمبي يحتاج إلى عمل كبير وبحث واستقصاء وامور كثيرة تحتاج […]

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