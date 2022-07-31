انهيار جزء من صوامع مرفأ بيروت بعد اشتعال النار فيها لأسابيع

2022/07/31 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انهارت أجزاء من صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أيام من تعرضها للحريق واشتعال النار فيها.وتداول إعلاميون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع وصور لانهيار أجزاء من صوامع الحبوب في المرفأ.وأظهرت المقاطع المصورة من المرفأ لحظة انهيار الصوامع وما نتج عنها من دوامات من […]

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