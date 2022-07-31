بينهم أطفال.. ضحيتان وثلاثة مصابين بانفجار في ديالى

2022/07/31 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة وسقوط ضحيتين وثلاثة مصابين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة في إحدى قرى ناحية جلولاء في ديالى انفجرت ما أسفر عن سقوط ضحيتين واصابة ٣ اخرين، بينهم اطفال".

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