عملية أمنية مشتركة غربي العراق

2022/07/31 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت قوة أمنية مشتركة، اليوم الأحد، عملية تفتيش في محافظة الأنبار.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي، نفذت اليوم الاحد، بالتعاون مع الجيش عملية تفتيش امنية في محافظة الانبار".وأشارت إلى أن "القوة التابعة للمقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الاول ) بالحشد شرعت بواجب مشترك مع لواء ٢٨ من الجيش لتفتيش مناطق (جنوب حقول عكاز الغازية وسد مديسيس وغابة مناخ وبنيان سحالي) جنوب القائم"، مبينة أنه "انجزت العملية الامنية بنجاح بعد تحقيق الاهداف المرسومة لها".

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