قائممقامية الطارمية تؤكد انتعاش القطاع الزراعي وتوجه نداء استغاثة لإكمال مشروع المجاري

2022/07/31 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي أكدت قائممقامية الطارمية، اليوم الأحد، انتعاش القطاع الزراعي بالقضاء بعد استقرار الوضع الأمني، مشيرة إلى أن القضاء يشهد حركة عمرانية كبيرة، فيما وجهة بالوقت ذاته نداء استغاثة للجهات المسؤولة لإكمال مشروع المجاري، لافتة إلى أنه تم أفتتاح خمس دوائر خدمية والسعي مستمر لافتتاح ثلاث دوائر أخرى. وقال قائممقام الطارمية، رائد محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع الأمني في قضاء الطارمية مستقر، وذلك بجهود القوات الأمنية والقطعات الماسكة للقاطع"، مؤكداً أن "الحياة طبيعية في المركز النواحي".وأضاف، أنه "بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقضاء، تم تشكيل لجنة وفق الأمر الديواني لسنة 2021 والخاصة بملف الخدمات في قضاء الطارمية".وتابع، أنه "تم التعاون مع الوزارات المعنية وفتح خمس دوائر جديدة، وهي الضريبة والتنفيذ العدلي ودائرة كاتب العدل وتخصيص البناية المناسبة لها، وإعادة العمل بمحكمة الطارمية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف، إضافة إلى فتح شبكة رعاية للرجل والمرأة، وكذلك فتح قاطع مرور في الطارمية"، مبيناً أن "العمل مستمر مع وزارتي العدل والمالية لافتتاح دائرة تسجيل العقاري ومصرف الرشيد ودائرة التقاعد" .وأوضح "لدينا تخصيصات مالية من المشاريع الخاصة لاكساء الطرق الفرعية الخاصة بالمقاطعات، وكذلك بناء المدارس التي تهدمت نتيجة العمليات الإرهابية أو إعادة بنائها بسبب قدمها من قبل المحافظ من خلال صندوق المناطق المتضررة، فضلاً عن تخصيص بعض شبكات الماء للمناطق النائية".وأشار إلى، أن "المشكلة الرئيسية في القضاء هي عدم اكتمال مشروع المجاري"، داعياً إلى "إكمال مشروع المجاري الذي لم ينجز منذ 11 سنة، بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع"، مشدداً على "ضرورة وضع حلول ملموسة من قبل الشركة المنفذة في وزارة الصناعة".وأكمل بالقول، إنه "تم عقد اجتماعات بتوجيه من قبل رئيس الوزراء مع اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور فؤاد نعمة، وحضر ممثلين من الشركة التابعة للصناعة ومحافظ بغداد لوضع خطة عمل"، مؤكداً أن "العمل بطيء ولا يتناسب وحجم المشروع الاستراتيجي الذي يخدم الجميع في القضاء".وعن الزراعة في القضاء، أكد أن "القطاع الزراعي في القضاء بدء ينتعش بسبب الاستقرار الأمني، حيث ستبقى مزارع الطارمية داعمة لسلة بغداد الغذائية".وشدد على "ضرورة دعم الفلاح حتى نضمن نجاح الخطط للمواسم الزراعية سواء الشتوية او الصيفية، إضافة إلى أهمية مكافحة البساتين للحفاظ على التشجير".ولفت إلى، أن "موقع الطارمية أفضل من باقي الأقضية كونها تقع على نهر دجلة وتعتمد على نهر الإسحاقي الذي يأتي من سامراءعن طريق بلد والدجيل".وبين، أن "هنالك شحة بالمياه في بعض المناطق، ونعمل على انهائها"، منوهاً إلى "وجود إجراءات من وزارة الموارد المائية بترشيد الماء وتشغيل المحطات لدفع المياه للمناطق الوسطى والجنوب"، مؤكداً "لغاية الآن الأمور تسير بصورة جيدة".

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