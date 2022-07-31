الاطار يعقد اجتماعا في منزل الحكيم لبحث التطورات

2022/07/31 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو تحالف الفتح علي تركي، اليوم الاحد، عن اجتماع يعقد حاليًا للإطار التنسيقي في منزل عمار الحكيم.

وقال تركي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع سيناقش بالدرجة الاساس قضية اقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب من قبل اتباع التيار الصدري وتداعيات هذا الامر".

وأضاف، ان "الاجتماع سيخرج بتوصيات للمرحلة المقبلة واهمها المستجدات التي حصلت وما رافقها من الدخول لمبنى السلطة التشريعية".

هذا وأعلن أنصار التيار الصدري الاعتصام المفتوح داخل أروقة مجلس النواب بعد ان تم اقتحام المنطقة الخضراء السبت الماضي، معبرين عن اعتراضهم عن مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

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