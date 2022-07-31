استشهاد وإصابة 4 أشخاص بينهم اطفال بانفجار ناسفة في ديالى

2022/07/31 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد وإصابة 4 أشخاص بينهم اطفال بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت في ارض زراعية قرب قرية عرب فرج في ريف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)".

وبين أن "الانفجار تسبب باستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلين واصابة رابع".

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