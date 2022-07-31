2022/07/31 | 18:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w2NkLL9mxoQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | طفلة ترتجف جوعـاً وخـوفـاً .. وتعـذب من امهــا .. امـهــا المـدمـنــة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | طفلة ترتجف جوعـاً وخـوفـاً .. وتعـذب من امهــا .. امـهــا المـدمـنــة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).