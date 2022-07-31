حالتي وفاة.. الصحة تسجل انخفاظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

2022/07/31 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، إنخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي ورد لوكالة خبر برس (واخ)، ان مختبراتها سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا، و1026 إصابة جديدة، فيما تماثل للشفاء 3215 مصاباً بالمرض.

ويوم أمس السبت، سجّلت وزارة الصحة حالتي وفاة بكورونا و1273 إصابة بالفيروس.

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