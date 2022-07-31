2022/07/31 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب البرلمان العربي جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بـ "ضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يعلق على قرار تعليق جلسات مجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يعلق على قرار تعليق جلسات مجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).