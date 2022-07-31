2022/07/31 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة قناة الحرة في بيروت بأن جانبا من الجزء الشمالي لصوامع القمح في مرفأ بيروت قد تعرض للانهيار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل أيام من ذكرى الانفجار.. انهيار جزء من صوامع القمح بمرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل أيام من ذكرى الانفجار.. انهيار جزء من صوامع القمح بمرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).