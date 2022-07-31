2022/07/31 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة… قررت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر رفع قيمة الاشتراك في خدمتها المميزة تويتر بلو، بعد نحو 8 أشهر من إطلاقها.وتتيح خدمة تويتر بلو التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة ونيوزيلندا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر ترفع قيمة الاشتراك في خدمتها “تويتر بلو” الى 5 دولارات المركز الخبري الوطني.

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