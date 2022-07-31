ديالى: استشهاد اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بديالى

2022/07/31 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكد مصدر أمني، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة وسقوط ضحيتين وثلاثة مصابين في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة في إحدى قرى ناحية جلولاء […]

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