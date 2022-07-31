’نازل أخذ حقي’ تدعو إلى حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة

2022/07/31 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة “نازل اخذ حقي”، اليوم الأحد، موقفها الرسمي من المشهد السياسي الحالي.وذكر بيان للحركة، تلقته ايرث نيوز، أنه “في ظل ما وصلت اليه العملية السياسية من انسداد، وعجز عن إيجابي حل للأزمات التي تعصف بالبلاد، نؤكد ماطرحنا سابقا ولازلنا نؤكدة، أن لاحل إلا بالحل”.وأضافت أن “حل البرلمان، وإعادة الإنتخابات، بقانون […]

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