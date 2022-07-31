إنهيار جزءاً من صوامع مرفأ بيروت وتوقع بانهيار صومعتين أخريين.. فيديو

2022/07/31 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهار جزءاً من صوامع مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة، فيما توقع مسؤولون انهيار صومعتين أخريين من الجهة الشمالية.

وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وأفادت مصدر مطلع بأن “الغبار الناجم عن الانفجار لم ينتشر على مساحات بعيدة، إنما انحصرت داخل الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة في الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك”.

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وذكرت مراسلتنا أن تقارير رسمية تتوقع انهياراً وشيكاً لصومعتين أخريين في الجهة الشمالية من المرفأ.

وأرسل الجيش اللبناني مروحيتين لرش المياه على الصوامع بعد الانهيار الجزئي، لمنع انتشار الغبار الذي من الممكن أن يحتوي على بقايا مواد سامة ناجمة عن انفجار شحنة النترات قبل عامين.

وكانت صوامع المرفأ شاهدة على الانفجار المدمر الذي وقع في آب/ أغسطس 2020، وأودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

وبرغم تضررها الكبير في الانفجار الذي نجم عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، إلا أن الصوامع بقيت صامدة وحمت المنطقة الغربية من بيروت من أضرار كبيرة كادت تلحق بها.

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