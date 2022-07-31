البرلمان العربي يرحب بقرار الحلبوسي لتهدئة الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي

2022/07/31 | 19:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب البرلمان العربي، اليوم الأحد، بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

وذكر بيان للبرلمان العربي، تلقت خبر برس (واخ)، (31 تموز 2022)، أنه “يرحب بقرار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بتعليق عقد جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر لتهدئة الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي”.

وأشاد البرلمان العربي بـ”دعوة الحلبوسي للقادة والكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني عاجل، لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الشعب العراقي الكريم، وإعلاء مصلحة العراق على كل المصالح الحزبية الضيقة، حفاظاً على أمن واستقرار العراق”، فيما ثمن “مهنية قوات الأمن العراقية في ضبط النفس في التعامل مع المحتجين والتعامل بأعلى درجات الانضباط مع المحتجين في الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتكلات العامة والخاصة”.

وطالب البرلمان العربي جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بـ”ضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني يضع في أولويته أمن العراق ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه”، مؤكداً “دعمه لكل ما يحافظ على أمن واستقرار العراق كونه جزءاً لا يتجزأ من أمن الأمة العربية جمعاء”.

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