برلماني يطالب الحكومة التعامل بصورة حازمة مع تركيا بشان المياه..”غير جادة”

2022/07/31 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب عضو مجلس النواب محمد كريم، الأحد، الحكومة العراقية التعامل بصورة حازمة مع تركيا لحل أزمة المياه، فيما أكد أن بغداد لم تأخذ على عاتقها معالجة تداعيات أزمة المياه الخطيرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال كريم لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية لا تتعامل […]

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