شاهد بالفيديو.. كبسة ومطاردة بالشوارع.. الإطاحة بأخطر شبكة عصابة مخدرات في بغداد

2022/07/31 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كبسة ومطاردة بالشوارع.. الإطاحة بأخطر شبكة عصابة مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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