البنتاغون يخطط لاختبار صواريخ عابرة للقارات

2022/07/31 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخطط البنتاغون لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات مطلع أغسطس، حسب تحذير دولي لإغلاق المناطق البحرية في المحيط الهادئ.

وبحسب التحذير، فإن الإطلاق مجدول في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس وسيتم إغلاق عدد من المناطق البحرية من ساحل كاليفورنيا بالقرب من قاعدة فاندنبرغ الجوية إلى موقع الاختبار في كواجالين أتول بجزر مارشال، وسط المحيط الهادئ.



وسيكون مدى الصاروخ، الذي يفترض أنه من طراز Minuteman-3، حوالي سبعة آلاف كيلومتر.

ووفقا لقيادة الضربة العالمية للقوات الجوية الأمريكية، تم في مايو إلغاء تجربة إطلاق Minuteman-3، القادر على حمل عدة رؤوس حربية نووية قابلة للاستهداف الفردي، لأسباب فنية قبل الإطلاق مباشرة.



وفي المتوسط​​، يتم إجراء ثلاث أو أربع عمليات إطلاق من هذا القبيل سنويا.

والصاروخ Minuteman-3 يصل مداه إلى 12 ألف كيلومتر، وتمتلك الولايات المتحدة حاليا 400 من هذه الصواريخ، كل منها قادر على حمل ما يصل إلى ثلاثة رؤوس نووية.

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