أهالي كربلاء يستذكرون شهيد الواجب عبير كربلاء ويطالبون بالإسراع بتنفيذ القصاص العادل بالمجرم

2022/07/31 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستذكر الكربلائيون حلول الذكرى الاولى

على جريمة مقتل مدير البلدية السابق

الشهيد المهندس عبير سليم الخفاجي

بأطلاقات نارية من قبل احد المتجاوزين

اثناء عملية ازالة تجاوزاته على الشارع

العام والتي كانت في

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