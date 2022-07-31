2022/07/31 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة

نينوى بعد تكثيف الجهد الاستخباري من

إلقاء القبض على (6) إرهابيين صدرت بحقهم

مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من

المحافظة خلال الأيام الماضية، ينتمون

لما يُسمى سابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على (6) إرهابيين.) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في نينوى يلقي القبض على (6) إرهابيين.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).