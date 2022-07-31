لبنان: انهيار 2 من صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.. وأخرى مرشحة للسقوط

2022/07/31 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط جزء من اهراءات (صوامع) القمح في مرفأ بيروت المتضررة من انفجار أغسطس/ آب 2020، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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