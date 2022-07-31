حركة “نازل آخذ حقي”: الصراع الوحيد الذي نخوضه هو صراع بناء دولة ديمقراطية.. وهذا موقفنا!

2022/07/31 | 19:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة “نازل اخذ حقي”، اليوم الأحد، موقفها الرسمي من المشهد السياسي الحالي.

وذكر بيان للحركة، تلقته خبر برس (واخ)، أنه “في ظل ما وصلت اليه العملية السياسية من انسداد، وعجز عن إيجابي حل للأزمات التي تعصف بالبلاد، نؤكد ما طرحنا سابقا ولازلنا نؤكدة، أن لاحل إلا بالحل”.

وأضافت أن “حل البرلمان، وإعادة الإنتخابات، بقانون انتخابات يتمتع بضمان شرعية التمثيل الشعبي، وبمفوضية إنتخابات جديدة، بعيدة عن رائحة التحاصص الحزبي او الطائفي، وعن التزوير والتلاعب بنتائج الإنتخابات، فضلا عن التعديلات الدستورية، التي تعالج ازمات الانسداد السياسي المتكررة، وتفعيل قانون الأحزاب وغيره من التشريعات التي تحمي العملية الانتخابية، ومن قبلها الحريات وتزيح معوقات الانتقال الديمقراطي”.

وأكدت أنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصارع قوى السلطة على مغانم الدولة ومؤسساتها، فإننا نؤكد على أن الصراع الوحيد الذي نخوضه، هو صراع بناء دولة ديمقراطية، ترعى حقوق المواطنين وحرياتهم، ولن نكون جزءا من الصراع الحالي لتلك القوی”.

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