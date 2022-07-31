نقابة المحاسبين تدعو رؤساء الاتحادات والنقابات الى موقف حقيقي تجاه تظاهرات الخضراء

2022/07/31 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد دعا نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين، جواد غانم الشهيلي، اليوم الاحد، رؤساء الاتحادات والنقابات العراقية إلى موقف حقيق تجاه تظاهرات الخضراء في بغداد.وقال الشهيلي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، مخاطباً […]

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