2022/07/31 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Q-qg7cauUaw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر | الاعتصام يدخل يومه الثاني تحت قبة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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