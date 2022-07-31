2022/07/31 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير السيد الصدر يصدر 10 توجهيات جديدة للمتظاهرين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:56

واع/

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