2022/07/31 | 20:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QEnsWRMMg2I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز ينقل اخر مستجدات التظاهرات والاعتصام داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز ينقل اخر مستجدات التظاهرات والاعتصام داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).