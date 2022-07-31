السعودية.. القبض على شخص بحوزته 61 كغ من الحشيش

2022/07/31 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن بحوزته كمية كبيرة من الحشيش بمنطقة جازان.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته 61.5 كغ من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وأشارت إلى أن المتهم أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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