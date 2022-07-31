10 تعليمات عاجلة لوزير الصدر للمتظاهرين بعد ارتفاع الاعداد

2022/07/31 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تعليمات

للمتظاهرين والمحتجين ضدّ الفـ*ـساد والمحاصصة والتبعية

١- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية .

٢- عدم إستحداث بناء على الاطلاق..



ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك .

٣- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن .

٤- عدم استصدار بيانات فردية .

٥- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً .

٦- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي سـ*ـلاح مطلقاً .

٧- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط .

٨- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة .

٩- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية .

١٠- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية .

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