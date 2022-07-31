الاطار يرد على دعوات الصدر الاخيرة بشأن التغيير الجذري- عاجل

2022/07/31 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم الاحد، على دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باجراء تغييرات جذرية في السياسة.وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي يعمل على إيجاد حلول للحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل تهدئة الشارع العراقي ومنع أي فتنة قد تجر الشارع الشيعي للاقتتال الداخلي".وبين الهلالي ان "الاطار التنسيقي لا يريد التصعيد بالمواقف بل هو مع حل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض على طاولة تجمع الجميع، ونعمل على ذلك وربما سيكون هناك تغيير بالمواقف مع وجود مساعي للوساطة من قبل اطراف عدة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا العراقيين ومنهم العشائر الى مساندة انصاره في الاعتصامات وعدها فرصة ذهبية للتغيير.

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