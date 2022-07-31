تزايد اعداد المتظاهرين في التحرير بعد دعوات الصدر الاخيرة

2022/07/31 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت اعداد المتظاهرين، مساء اليوم الاحد، تزايد في اعداد المتوجهين الى المنطقة الخضراء بعد تغريدة الصدر الأخيرة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، المنطقة الخضراء شهدت تزايد في اعداد المتظاهرين المتوجهين اليها بعد التغريدة الاخيرة التي أصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف ان، هناك عجلات كبيرة شوهدت تنقل المتظاهرين من مدينة الصدر وبعض مناطق شرق القناة باتجاه الخضراء.

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