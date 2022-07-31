مواد غذائية مفيدة لعمل الكلى

2022/07/31 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك.

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