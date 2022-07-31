الهاشمي: أمريكا تزرع الفتنة بين الشيعة كونها قوة ضاربة بوجه إسرائيل

2022/07/31 | 20:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد مدير مركز الاتحاد للدراسات محمود الهاشمي، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج يحاولون زرع روح الفتنة و الدفع باتجاه التصادم الشيعي الشيعي كونه يمثل مصدر قوة المقاومة ضد الاحتلال والوجود الصهيوني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الهاشمي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن […]

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