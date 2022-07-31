الصدر: اغتنام

2022/07/31 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المنطقة الخضراء ببغداد بـ "الثورة العفوية" مشيرا إلى ما اسماه بـ "الفرصة الذهبية" للوقوف بوجه "الفساد والظلم والإرهاب والاحتلال والتبعية"

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