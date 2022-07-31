2022/07/31 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، نداء إلى العشائر والقوات الأمنية والحشد الشعبي...

ظهرت المقالة الصدر يصعّد معتبرا الخضراء محرّرة..



وضياع دعوات الحوار يقود لتعبئة مقابلة أولاً على المسلة.

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