العراق يحقق الميدالية البرونزية في بطولة غرب أسيا للشباب للكرة الطائرة

2022/07/31 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق منتخب شباب العراق، الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا بكرة الطائرة.وانتصر منتخبنا الشبابي على لبنان بثلاثة أشواط مقابل أثنين.وانتهت المواجهة بواقع (25-20) (25-12) (26-28) (20-25) (15-12).وفشل منتخبنا الشبابي في بلوغ نهائي البطولة بعد خسارته في مباراة ماراثونية أمتدت لخمسة أشواط خسر أمام المستضيف السعودي بثلاثة أشواط لأثنين امس السبت.

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