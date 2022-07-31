كيف غير بيانيتش خطة برشلونة الصيفية؟

2022/07/31 | 20:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

غير البوسني ميرالم بيانيتش، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، خطة النادي الكتالوني بخصوص مستقبله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما ذكرت صحيفة آس الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن خطة برشلونة كانت شديدة الوضوح مع بيانيتش، وهي ضرورة بحثه عن فريق جديد يلعب في صفوفه بالموسم القادم، ولكن اللاعب نجح في تغيير واقعه وخطة البارسا بشأنه.

وأفادت آس بأن بيانيتش نجح في ذلك من خلال احترافيته، وانضمامه للحصص التدريبية في وقت مبكر عن المواعيد المحددة، ورغبته الشديدة في إثبات نفسه مع الفريق، ومردوده الجيد مع الفريق بجانب سلوكه المثالي، وعملت كل هذه الأمور في فتح باب استمرارية اللاعب في الكامب نو على مصراعيه.

ومن المنتظر أن يجتمع بيانيتش مع المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في اليومين المقبلين، لشرح كل شيء بخصوص وضعه في الفريق، وربما يتجه برشلونة للحفاظ عليه وقتاله على مركز في الفريق مع نيكو جونزاليس في الموسم الجديد.

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