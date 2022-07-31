أدوية سامراء تعلن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية

2022/07/31 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لأدوية سامراء، الأحد، عن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية بينها الكوليرا.

وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم، إن "الشركة، ماضية بإنتاج الأدوية التي تعالج مختلف الأمراض الوبائية مثل الكوليرا".

واوضح، أن "مستحضرين يتم العمل عليهما: مستحضر التتراسايكلين كبسول بتركيز 250 ملغرام والمستحضر ازثرومايسين"، مؤكداً أن "المستحضرات تستخدم لمعالجة مرض الكوليرا".

واضاف السالم، أن "الشركة تقوم بانتاج كميات كبيرة سنوياً من تلك المستحضرات"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

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