براد بيت في

2022/07/31 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تلقي براد بيت ضربة سريعة في فيلمه القادم بعنوان "قطار الرصاصة" في طوكيو، إلى فيلم لعبة بريئة تتحول إلى مميتة بعنوان "bodies-bodies-bodies" بعد أن تجمع عدد من الشباب في لإقامة حفل في المنزل خلال إعصار قوي خارجه، حيث يصادفون جريمة قتل حقيقية.ومنها إلى الفيلم الوثائقي "Three Minutes: A Lengthening" عن الهولوكوست..يلقي ريك داميجيلا نظرة إلى مجموعة متنوعة من الأفلام التي تصل إلى دور العرض في أغسطس.

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