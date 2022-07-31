2022/07/31 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uTrNbRfJjwo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد دعوة الصدر للحشد الشعبي بمساندة التظاهرات.. اهازيج داخل مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد دعوة الصدر للحشد الشعبي بمساندة التظاهرات.. اهازيج داخل مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).