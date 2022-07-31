2022/07/31 | 21:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ipWSTW4U44E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة اقتحام أصالة نصري لمنزل طليقة فائق حسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة اقتحام أصالة نصري لمنزل طليقة فائق حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).