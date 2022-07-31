2022/07/31 | 21:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، 07/31/2022، عن ضبط...

ظهرت المقالة الاقليم يكشف تفاصيل 111 حالة غش في امتحانات السادس الاعدادي أولاً على المسلة.

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