أحداث تموز.. توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الى الخضراء

2022/07/31 | 21:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الأحد 07/31/2022 توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الى الخضراء متظاهرون يفتتحون مطعم الثوار أمام...

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توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين الى الخضراء أولاً على المسلة.

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