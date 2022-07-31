2022/07/31 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات دولية إلى حوار جاد عقب دخول إعتصام الصدريين يومه الثاني في البرلمان بوادر على تخفيف التوتّر وساكو يطالب السياسيين الإعتراف بفشل نهج المحاصصة بغداد – قصي منذر طرحت القوى والاطراف السياسية ،مبادرات لاجراء حوار مفتوح بعد دخول اعتصام المتظاهرين داخل مجلس النواب يومه الثاني للمطالبة بازاحة الفاسدين ،فيما توالت الدعوات الدولية ،لاحتواء التصعيد وتجنب […]

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