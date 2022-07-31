2022/07/31 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تتفقّد سير الإمتحانات وتحث طلبة الإعدادية على التفوّق بغداد – ساري تحسين حث وزير التربية علي حميد الدليمي، طلبة السادس الاعدادي الذين يؤدون الامتحانات النهائية وسط اوضاع متوترة تشهدها البلاد ،واجواء مرهقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة،على التفوق.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزير علي حميد الدليمي، تفقد المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية […]

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