2022/07/31 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفات المؤنفلين توارى الثرى في بارزان وسط حضور رسمي وأممي رئيسا الإقليم والحكومة يدعوان إلى تعويض عوائل الإبادة وحملات الأنفال اربيل – فريد حسن ووري رفات مئة مؤنفل ،الثرى في منطقة بارزان باقليم كردستان ،بعد مراسم استقبال رسمية ،جرت في مطار اربيل بحضور مسؤولين من حكومتي الاقليم والاتحادية وممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق.[…]

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