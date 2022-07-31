وزير السيد الصدر يصدر 10 توجيهات جديدة للمتظاهرين

2022/07/31 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر وزير زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الأحد، 10 توجيهات للمتظاهرين.وقال وزير الصدر في تدوينة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على المتظاهرين والمحتجين ضد الفساد والمحاصصة والتبعية الالتزام بالتعليمات الاتية:1- لا بأس بإقامة الشعائر الحسينية لكن حبّذا أن تكون خارج مبنى البرلمان ومن دون التطرق الى أمور يعتبرها البعض طائفية.2- عدم استحداث بناء على الاطلاق..ويمكن الاستعانة بالكرفانات المتحركة وما شاكل ذلك.3- الالتزام بنظافة البرلمان بل مطلق الأماكن.4- عدم استصدار بيانات فردية.5- تنظيم الاعتصام واعتماد مبدأ الشفتات لديمومته واستمراره كما يمنع اعتصام النساء مطلقاً.6- تشكيل لجان خدمية وحراسات دورية بدون استعمال أي ســلاح مطلقاً.7- من المحتمل أن تقام صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات فعليكم بالالتزام وعكس صورة جميلة من خلال التنظيم والانضباط.8- يجب مراعاة مشاعر الآخرين غير المنتمين للتيار لكي يكونوا لكم عوناً وسنداً ولكي تكون الاحتجاجات عامة لا خاصة.9- التعاون التام مع الأخوة في الأجهزة الأمنية.10- الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاقتراب من الدور السكنية.

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