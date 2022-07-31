الاطار: اللجنة التفاوضية ستتواصل مع التيار الصدري

2022/07/31 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الجمالي، اليوم الاحد، إن اللجنة التفاوضية التي شكلها الاطار ستتصل الى جميع الكتل السياسية بضمنها التيار الصدري.

وقال الجمالي لـ (بغداد اليوم)، ان "اللجنة ستكون موجهة الى جميع الكتل السياسية بما فيها التيار الصدري الذي يعتبر لاعبًا أساسيًا في المشهد السياسي العراقي حتى وان انسحب اعضاء التيار من مجلس النواب".

وأضاف ان "الإطار وجه عدة دعوات الى التيار الصدري للاشتراك بالعملية السياسية ولكنه وفضل الاحتكام الى الشارع".

وتابع الجمالي، ان "وضع العراق العام والعملية السياسية قلق وليس بحاجة الى منغصات، فالمشاكل كثيرة التي يعاني منها البلد التي توجب على الجميع التكاتف والتوحد لحلها".

واعتصم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داخل مجلس النواب احتجاجا على ترشيح محمد شياع لرئاسة الوزراء.

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